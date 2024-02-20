Авдеевка, Крынки и ядерное оружие в космосе: о чем говорили Путин и Шойгу

Каждая ошибка западных кураторов очень дорого обходится украинцам

О хаотичном бегстве противника из Авдеевки, говорит Владимир Путин, ему доложили рано утром 18 февраля. Выходит, когда руководством Украины был официально издан приказ об отводе войск, ВСУ уже вовсю покидали этот населенный пункт.

Путин: Сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы видим и знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство - в прямом смысле этого слова. Хотел бы услышать вашу оценку того, что происходит сейчас.

Министр обороны Сергей Шойгу разворачивает карту местности. Показывает: на момент того доклада, о котором упомянул президент, еще не был освобожден коксохимический завод. Сейчас же, как известно, он под полным контролем российской армии.

Шойгу: Коксохим теперь освобожден, идет движение на запад. Работа продолжается, задача выполняется. На этом направлении мы начали работать фактически за два месяца до сегодняшнего дня. И здесь, конечно, было задействовано много разного вооружения. И налажен объективный контроль нанесения ударов как днем, так и ночью.

Уходя, продолжает министр обороны, противник оставлял много пленных и раненых. Брошено много оружия. Большая работа сейчас ведется и по разминированию.

Шойгу: Этот укреп район создавался в течение 9 лет. 9 лет день за днем делались бетонные ходы, бетонные сооружения, делались специальные линии, чтобы можно было передвигаться, не выходя на поверхность. Поэтому, конечно, то, что здесь сопротивление противника сломлено - это большой успех. Многое зависело от того, дадим ли мы хоть на какое-то время передышку противнику.

Конечно, все воинские подразделения, принимавшие участие в освобождении Авдеевки, отмечает верховный главнокомандующий, заслуживают самых высоких наград, поощрений и слов благодарности. Особенно высоко Владимир Путин оценил вклад группы "Ветераны", бойцы которой совершили немыслимое - пробрались по трубе в тыл врага.

Путин: Что говорить, все ребята действовали мужественно и героически. Что касается "Ветеранов" - это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 метр 10 сантиметров - 1 метр 20 сантиметров. Они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная, куда идти, идут. Прошли свыше трех километров, захватили там сразу 19 строений, несколько суток держались, когда их деблокировали. И потери у них есть. В общем, это, конечно, такая особая страница в истории боевых действий вообще в целом России при защите своих интересов. Важно обратить на них внимание.

Освобождение Авдеевки, подытоживает президент, это безусловный успех. Теперь его нужно развивать. Но важно, чтобы развитие это было хорошо подготовленным и обеспеченным всем необходимым - и личным составом, и техникой, и боеприпасами.

Еще одна тема - ситуация вокруг другого населенного пункта. Крынки на левом берегу Днепра.

Путин: Этот вопрос возникал даже в ходе прямой линии у меня. Я тогда говорил, что не понимаю, зачем противник это делает со своими людьми, посылая их практически на верную смерть туда. Относятся к ним так, как будто это и не их люди совсем.

Шойгу: Крынки зачищены. Мы встали по всему побережью реки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники. Напомню, что у нас все работы по херсонскому направлению начались еще летом прошлого года, когда противник готовил здесь большой прорыв. Чтобы перекрыть движение на Крым. Тогда было принято решение о строительстве здесь в три эшелона обороны. И поэтому мы предприняли все меры, чтобы эта работа была своевременно завершена и дальше началась такая, с одной стороны, активная оборона, с другой - ежедневное перемалывание сил противника. С лета прошлого года по сегодняшний день противник потерял там 3-5 тысяч человек. Если говорить конкретно про Крынки, то там намечалось основное место прорыва.

Противник, отмечают и президент, и министр обороны, с военной точки зрения действует абсолютно безрассудно. Впрочем, определенная извращенная логика в этом все же есть.

Шойгу: С одной стороны - это приурочивается к разным датам. Например, к "Раймштайну", когда они там собираются и обсуждают, как помочь Украине. Либо это принятие бюджета Пентагона. Как это было в конце прошлого года, когда они начали активные действия. Им надо было хоть какой-то успех показать спонсорам.

Путин: Они там создали какой-то штаб за рубежом, который реально и планирует все эти операции?

Шойгу: Да, это даже не внешнее управление. Просто управление всеми силами.

Именно инструкторы НАТО, как рассказал российский министр обороны уже в отдельном интервью журналистам, разрабатывали план так называемого "контрнаступления ВСУ", который с треском провалился в прошлом году.

Шойгу: Президентом было принято решение создать глубоко эшелонированную линию обороны. В результате мы выстроили три линии обороны на всем протяжении линии фронта. Это очень большой объем - миллионы мин, тысячи километров противотанковых рвов. Итог этой операции показал, что их методы, их технологии ведения боевых действий - они не являются такими уж уникальными, успешными. Потому что ни вы, ни я не назовете ни одного места, где бы они успешно провели хоть какую-то операцию - будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия.

Каждая такая ошибка западных кураторов сегодня очень дорого обходится украинцам. По словам Сергея Шойгу, только за последние двое суток погибли 2400 солдат ВСУ.

Путин: Есть еще один вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения СВО. Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна, мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагаем многократно усилить эту совместную работу. Но сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова. Причем на такой достаточно эмоциональной ноте.

Сергей Шойгу заверяет: Запад лжет. Причем делает это осознанно. Во-первых, хочет запугать американских конгрессменов и сенаторов для того, чтобы те наконец проголосовали за выделение помощи Украине. А во-вторых, уверен министр обороны, так США пытаются подвигнуть Россию к возобновлению диалога по стратегической стабильности.

Путин: Мы никогда не были против переговоров. Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины. Я уже сто раз сказал: мы не прерывали диалога, это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона. Что касается стратстабильности - мы и здесь никогда не отказывались от диалога. Но США, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой - якобы хотят вести с нами переговоры по стратегической стабильности, полагая, что один вопрос не связан с другим. Этого не удастся сделать.

Как правило, отмечает Путин, в ходе таких переговоров Вашингтон пытается добиться преимуществ лишь для одного себя. Этого не будет. Хотя контакты по линии Минобороны и внешнеполитических ведомств возможны.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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