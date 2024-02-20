Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

Еще двое пострадали

Пожар произошел в пятиэтажном доме на севере Москвы.

Загорелась квартира на втором этаже в доме на Линейном проезде. По данным telegram-канала SHOT, жилье было сильно захламлено.

Известно о двух погибших. Женщину обнаружили на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами. Врачи пытались ее реанимировать, однако женщина скончалась, сообщает телеканал "360".

Также известно о двух пострадавших, их госпитализировали с отравлением угарным газом, передает РИА Новости.

На месте работают экстренные службы. Подробности и причины пожара устанавливаются.

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