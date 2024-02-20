Россия доказала, что может восстанавливать свои силы

Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость. Такое заявление сделал во вторник, 20 февраля, шведский министр обороны Пол Юнсон.

Как отметил политик, Россия подтвердила, что "может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", в то время как Евросоюз и США не могут одобрить долгосрочную военную поддержку Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Запада были чересчур оптимистичны в отношении украинских войск в 2023 году, полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят".

Один из украинских офицеров рассказал, по какой причине ВСУ пришлось сдать Авдеевку. По его мнению, это произошло из-за эффективных действий Вооруженных сил России, которые научились "отрезать поле боя" и нарушать логистику ВСУ.

Профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан отмечал, что Россия укрепила свои позиции на международной арене на фоне разногласий западных стран по украинскому конфликту и отсутствия успехов Украины на поле боя.

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