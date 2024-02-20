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Министр обороны Швеции заявил об устойчивости России на Украине

14:59
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Россия доказала, что может восстанавливать свои силы

Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость. Такое заявление сделал во вторник, 20 февраля, шведский министр обороны Пол Юнсон.

ВС России уничтожили более 400 боевиков ВСУ под Авдеевкой
Разногласия Запада по Украине укрепили позиции России и Путина

Как отметил политик, Россия подтвердила, что "может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", в то время как Евросоюз и США не могут одобрить долгосрочную военную поддержку Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Запада были чересчур оптимистичны в отношении украинских войск в 2023 году, полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и необходимую подготовку, то они победят".

Один из украинских офицеров рассказал, по какой причине ВСУ пришлось сдать Авдеевку. По его мнению, это произошло из-за эффективных действий Вооруженных сил России, которые научились "отрезать поле боя" и нарушать логистику ВСУ.

Профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан отмечал, что Россия укрепила свои позиции на международной арене на фоне разногласий западных стран по украинскому конфликту и отсутствия успехов Украины на поле боя.

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