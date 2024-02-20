ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК рассказал о контроле за дистанционным голосованием на выборах

14:57
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Сейчас есть три уровня контроля

Возможности наблюдения и контроля за дистанционным электронным голосованием на выборах президента России будут максимально расширены. Об этом сегодня заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на круглом столе, посвященном вопросам онлайн - голосования.

По её словам, сейчас есть три уровня контроля. Первый предусматривает очное присутствие в помещении территориальной избирательной комиссии наблюдателей от зарегистрированных кандидатов. Также следить за ходом электронного голосования они смогут удаленно на специальном портале в интернете. Подобная возможность будет и у граждан.

"Ну вот наконец любой желающий в интернете, это третий уровень, может получать информацию в режиме онлайн о получивших избирательные бюллетени в разрезе избирательных участков, о числе проголосовавших избирателях, а после расшифровки голосов – о результатах ДЭГ", - сообщила Памфилова.

Кандидаты на пост президента России и их доверенные лица продолжают активно работать в регионах страны. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко сегодня посетила Иркутск, где в региональном избирательном штабе пообщалась с активистами и волонтёрами и поблагодарила молодых людей за помощь гражданам.

"То, что вы сейчас делаете, такие молодые люди, так активно во всём принимаете участие, прекрасно и достойно всяких похвал и благодарности. Самое главное, что вы делаете сейчас в непростой момент для нашей Родины, для нашей страны, вы держите в руках своё будущее", - сказала Лысенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Голосование на выборах
Голосование на выборах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.