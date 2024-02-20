ЦИК рассказал о контроле за дистанционным голосованием на выборах

Сейчас есть три уровня контроля

Возможности наблюдения и контроля за дистанционным электронным голосованием на выборах президента России будут максимально расширены. Об этом сегодня заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на круглом столе, посвященном вопросам онлайн - голосования.

По её словам, сейчас есть три уровня контроля. Первый предусматривает очное присутствие в помещении территориальной избирательной комиссии наблюдателей от зарегистрированных кандидатов. Также следить за ходом электронного голосования они смогут удаленно на специальном портале в интернете. Подобная возможность будет и у граждан.

"Ну вот наконец любой желающий в интернете, это третий уровень, может получать информацию в режиме онлайн о получивших избирательные бюллетени в разрезе избирательных участков, о числе проголосовавших избирателях, а после расшифровки голосов – о результатах ДЭГ", - сообщила Памфилова.

Кандидаты на пост президента России и их доверенные лица продолжают активно работать в регионах страны. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко сегодня посетила Иркутск, где в региональном избирательном штабе пообщалась с активистами и волонтёрами и поблагодарила молодых людей за помощь гражданам.

"То, что вы сейчас делаете, такие молодые люди, так активно во всём принимаете участие, прекрасно и достойно всяких похвал и благодарности. Самое главное, что вы делаете сейчас в непростой момент для нашей Родины, для нашей страны, вы держите в руках своё будущее", - сказала Лысенко.

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