Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог в Лондоне

Россиянина обвиняют в обходе санкций
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог в британской столице. Такое решение во вторник, 20 февраля, огласил судья Королевского суда лондонского района Сазерк.
Политика задержали по обвинению в нарушении антироссийских санкций в части ограничений производства, продажи и экспорта товаров. Овсянникову также вменяется отмывание денег и хранение "криминальных" средств, сообщает ТАСС.
Овсянников был освобожден президентом от должности губернатора Севастополя летом 2019 года по личной просьбе главы города, которым руководил с июня 2016 года. В сентябре 2017 года Овсянников полноценно вступил в должность губернатора, одержав победу на прямых выборах.
После этого Овсянников, уже в качестве заместителя министра промышленности и торговли, оказался в центре скандала. В апреле 2020 года его задержали в Ижевске за агрессивное поведение. При прохождении металлодетектора чиновник оскорблял сотрудников аэропорта за то, что они попросили предъявить посадочный талон. После этого "Единая Россия" исключила Дмитрия Овсянникова из партии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"