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Названо условие снижение градуса противостояния Запада с Россией

14:55
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Это российские войска на границах стран ЕС

Запад сбавит тон по вопросу конфликта вокруг Украины при одном условии. Его назвал глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.

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Гаврилов уверен, что накал противостояния с Западом по Украине снизится, когда боевые действия продвинутся до районов, граничащих с ЕС. Европейские столицы приведу в чувство российские войска на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии.

Дипломат убежден, что тогда тон будет совершенно другой. И начнутся серьезные договоры о сдержках, противовесах, гарантиях, мерах доверия, приводит слова Гаврилова ТАСС.

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