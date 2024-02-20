Названо условие снижение градуса противостояния Запада с Россией

Это российские войска на границах стран ЕС

Запад сбавит тон по вопросу конфликта вокруг Украины при одном условии. Его назвал глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.

Гаврилов уверен, что накал противостояния с Западом по Украине снизится, когда боевые действия продвинутся до районов, граничащих с ЕС. Европейские столицы приведу в чувство российские войска на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии.

Дипломат убежден, что тогда тон будет совершенно другой. И начнутся серьезные договоры о сдержках, противовесах, гарантиях, мерах доверия, приводит слова Гаврилова ТАСС.

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