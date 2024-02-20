Россиянам дали право запрещать себе кредиты

Закон приняла Госдума

Закон, позволяющий гражданам устанавливать запрет на заключение договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, приняла Госдума. Проект был принят сразу во втором и третьем чтении, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Как пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ был подготовлен в ответ на многочисленные обращения граждан. Он должен защитить россиян от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.

По словам спикера парламента, закон даст людям возможность установить защиту от мошенников, которые оформляют кредиты в банках и микрофинансовых организациях, используя украденные персональные данные. Граждане смогут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов, чтобы исключить такие ситуации. При необходимости они смогут и снять запрет. Отмечается, что право не распространяется на ипотечные кредиты, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой, передает РИА Новости.

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