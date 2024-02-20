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Россиянам дали право запрещать себе кредиты

15:26
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Закон приняла Госдума

Закон, позволяющий гражданам устанавливать запрет на заключение договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, приняла Госдума. Проект был принят сразу во втором и третьем чтении, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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Как пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ был подготовлен в ответ на многочисленные обращения граждан. Он должен защитить россиян от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.

По словам спикера парламента, закон даст людям возможность установить защиту от мошенников, которые оформляют кредиты в банках и микрофинансовых организациях, используя украденные персональные данные. Граждане смогут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов, чтобы исключить такие ситуации. При необходимости они смогут и снять запрет. Отмечается, что право не распространяется на ипотечные кредиты, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой, передает РИА Новости.

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