Лукашенко призвал силовиков "ментально" готовиться к войне

При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят конфликтов

Белорусам война не нужна, но к ней надо быть готовым. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на расширенном совещании с руководителями органов обеспечения национальной безопасности.

Президент Белоруссии добавил, что нельзя надеяться, что глобальный конфликт можно будет решить дипломатическим путем.

По версии Лукашенко, Запад не будет церемониться с теми, кто не хочет переходить на их сторону. Уже сейчас установки таковы, что несогласных будут брать силой. При этом рассчитывать на вмешательство ООН не стоит - международные организации "окончательно себя дискредитировали".

Лукашенко призвал реально оценивать обстановку. Он считает, что в нынешнем моменте надо "действовать на опережение".

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