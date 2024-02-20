Росфинмониторинг обновил реестр

Член Сената Конгресса США Линдси Грэм внесен в список физических и юридических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.

В базе на официальном сайте ведомства говорится, что в перечень включен "Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина, США".

Американский журналист Такер Карлсон ранее обвинил сенатора Линдси Грэма в попытке провернуть мошенническую схему с Украиной. Речь идет о предложении политика предоставлять помощь Киеву в виде долгосрочных кредитов.

Линдси Грэм в свое время также выступал за скорейшую передачу Киеву баллистических ракет ATACMS и кассетных боеприпасов, которые, по его мнению, должны были помочь ВСУ при контрнаступлении.

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