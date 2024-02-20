В ООН заявили о праве Киева возвращать из других стран уклонистов

Об этом заявили в Управлении комиссара ООН по правам беженцев

Украина вправе требовать от других государств возвращения беженцев призывного возраста, они могут лишиться защитного статуса. Такое заявление сделал во вторник, 20 февраля, региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер.

Как отметил Леклер, мобилизация украинских беженцев не является преследованием, поскольку теоретически возможность отказа от военной службы для них еще существует.

При этом директор УВКБ подтвердил, что закон о мобилизации, обсуждаемый в Верховной раде, является предметом дискуссий среди беженцев в Европе, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Западу следовало бы отдать средства, предназначенные для помощи украинским беженцам, властям Украины. Он мотивировал это тем, что уехавшие за границу украинцы в ряде случаев получают двойное финансирование — и из Киева, и от принимающей стороны.

Между тем Министерство юстиции Германии объявило, что законодательство не позволит Берлину депортировать на Украину военнообязанных беженцев. При этом в ФРГ в настоящее время находится свыше миллиона украинцев.

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