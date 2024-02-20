В то время как Германия подсчитывает убытки

Германия подсчитывает убытки: экономика страны переживает период рецессии, в то время как США получают выгоду от конфликта на Украине. Как пишет Berliner Zeitung, больше всех выигрывает американский ВПК: по последним данным, рост производства в оборонной промышленности с февраля 2022 года составил 17,5%.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal пишет: в последнее время сторонники оказания помощи Украине в США делают упор не на стратегических интересах или моральных обязательствах, а на пользе украинского конфликта для американской экономики.

По данным Федеральной резервной системы, которые приводит издание, промышленность переживает резкий всплеск заказов на оружие и боеприпасы. Производство в оборонном и аэрокосмическом секторе США за последние два года (после начала СВО) выросло на 17,5%. В Белом доме открыто заявляют: необходимо осознавать, насколько важны эти средства для увеличения рабочих мест и роста производства по всей стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"