Хозяин спаниеля из Томилина отказался от собаки

Просидевший взаперти несколько дней пес останется у волонтеров

Спаниель, которого спасатели выручили из запертой квартиры в подмосковном Томилине, останется у волонтеров. Хозяин собаки подписал все бумаги и отказался от питомца. Об этом сообщает РИА Новости.

Прежний владелец заявил, что отдает собаку в хорошие руки и претензий в будущем иметь не будет.

Напомним, жители одного из домов в Томилине вызвали спасателей после того, как собака соседа несколько дней выла за дверью. Спасатели вскрыли помещение и обнаружили пса породы спаниель. "Узника" показали ветеринару, и тот заверил, что с питомцем все хорошо.

Пса на временную передержку забрала девушка по имени Мария. Она обещала отдать собаку владельцу, когда он объявится. но мужчина решил не забирать питомца.

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