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Польские фермеры высыпали зерно из вагонов на границе

16:34
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Акцию провели недалеко от пункта пропуска в Медыке

Польские фермеры продолжают воевать с украинским зерном. На этот раз досталось железнодорожному составу, который перевозил продукт через границу. Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

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Отмечается, что зерно попросту высыпали на землю. 

Акция прошла недалеко от пограничного пункта пропуска в Медыке. Таким образом фермеры пытаются защитить собственную продукцию, которой переполнены амбары.

Акции протеста проходят по всей стране. При этом чиновники заявляют, что низкие закупочные цены на зерно никак не связаны с украинскими поставками - это общемировая тенденция. 

Тем временем простые потребители в Польше начали задумываться, а что же они едят. И компании, производящие продукты питания, вынуждены объясняться со своими покупателями. 

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