Польские фермеры высыпали зерно из вагонов на границе

Акцию провели недалеко от пункта пропуска в Медыке

Польские фермеры продолжают воевать с украинским зерном. На этот раз досталось железнодорожному составу, который перевозил продукт через границу. Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

Отмечается, что зерно попросту высыпали на землю.

Акция прошла недалеко от пограничного пункта пропуска в Медыке. Таким образом фермеры пытаются защитить собственную продукцию, которой переполнены амбары.

Акции протеста проходят по всей стране. При этом чиновники заявляют, что низкие закупочные цены на зерно никак не связаны с украинскими поставками - это общемировая тенденция.

Тем временем простые потребители в Польше начали задумываться, а что же они едят. И компании, производящие продукты питания, вынуждены объясняться со своими покупателями.

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