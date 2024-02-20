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Сертификацию бананов из Эквадора возобновили

17:16
  • вторник
  • 20 февраля 2024

В Россию фрукты будут попадать после карантина

Эквадор возобновил сертификацию бананов, произведенных на пяти предприятиях, и отгрузку их в Россию. По согласованию с Роспотребнадзором, продукция поедет в нашу страну. Однако здесь фруктам надо будет пройти лабораторную экспертизу и карантин, сообщает ТАСС
Делегация из Эквадора поедет в Россию решать проблему с бананами

Ранее именно Роспотребнадзор высказался за приостановку поставки бананов из Эквадора. В них стали все чаще находить вредителя - многоядную муху-горбатку. Это насекомое было опасно как для России, так и для стран ЕАЭС. Ввоз продукции пяти компаний-нарушителей был запрещен. 

Делегация Эквадора после визита в Москву сообщила об усилении фитосанитарного контроля. Для погрузки бананов с плантаций была оборудована специальная карантинная зона. 

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