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Грузинского наемника осудили на пожизненное за убийство российских военных

17:39
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Он убил троих в марте 2022 года в Мариуполе

Грузинский наемник ВСУ получил пожизненное заключение за расправу над российскими военными. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Генпрокуратура России. Приговор Мамуке Гацарелия вынес верховный суд ДНР. 

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22-летний наемник получил наказание после того, как его признали виновным по двум статьям УК: "Посягательство на жизнь военнослужащего с целью воспрепятствования законной деятельности указанного лица" и "Участие в вооруженном конфликте в качестве наемника". 

По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Гацарелия из окна квартиры жилого дома открыл огонь по российским военнослужащим. Три человека погибли, а одному удалось выжить. Это уже второй пожизненный приговор солдатам ВСУ за действия в Мариуполе в марте 2022 года. 

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