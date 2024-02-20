Грузинского наемника осудили на пожизненное за убийство российских военных

Он убил троих в марте 2022 года в Мариуполе

Грузинский наемник ВСУ получил пожизненное заключение за расправу над российскими военными. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Генпрокуратура России. Приговор Мамуке Гацарелия вынес верховный суд ДНР.

22-летний наемник получил наказание после того, как его признали виновным по двум статьям УК: "Посягательство на жизнь военнослужащего с целью воспрепятствования законной деятельности указанного лица" и "Участие в вооруженном конфликте в качестве наемника".

По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Гацарелия из окна квартиры жилого дома открыл огонь по российским военнослужащим. Три человека погибли, а одному удалось выжить. Это уже второй пожизненный приговор солдатам ВСУ за действия в Мариуполе в марте 2022 года.

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