Кандидаты в президенты продолжают собирать наказы избирателей по всей стране

Сопредседатель Центрального штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко побывала в Иркутске

Вместе с увеличением количества регионов, где возможно досрочное электронное голосование, Центризбирком в этом году максимально расширил и возможности наблюдения за онлайн волеизъявлением. Разработали три уровня контроля, которые обеспечат полную прозрачность процесса. Каждый из зарегистрированных кандидатов может назначить по три наблюдателя. Они получат право присутствовать в помещении территориальной избирательной комиссии. Удаленно следить за ходом электронного голосования будет возможно на специальном портале наблюдения в интернете. Доступ к этой площадке ограничат определенными категориями. И еще один уровень контроля - для всех желающих.

Кандидаты и их представители продолжают собирать наказы избирателей по всей стране. Сопредседатель Центрального штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко побывала в Иркутске. Посетила центр восстановительной медицины и реабилитации РЖД. Здесь применяют как традиционные методы, так и современные с использованием искусственного интеллекта. Лысенко также приняла участие в заседании регионального штаба. Из Иркутской области в в Москву она привезет 36 наказов от жителей.

"Мы ожидали, что больше людей будет чем-то недовольных, которые используют этот ресурс для того, чтобы обоснованно обратить внимание на какие-то недостатки и проблемы. Совсем не так оказалось. Огромное количество людей приносят свои предложения, инициативы, много документов с какими-то уже готовыми проектами. И это замечательно. Потому что таким образом мы действительно формируем то развитие, которое впереди", - отметила Лысенко.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов посетил в Ярославле старейшее предприятие города, которому для развития очень нужна поддержка государства. Комбинату технических тканей - 300 лет. Его продукция востребована в горнодобывающей, угольной, нефтеперерабатывающей, пищевой, автомобильной и других отраслях. Завод - на плаву. Но хлопковое волокло закупают в Средней Азии, а значит, зависят от курса доллара. Станки и оборудование - импортные. Кадры разъезжаются по столичным регионам. При наличии господдержки предприятие могло бы даже замахнуться на экспорт.

"Без планового подхода к развитию не только данного предприятия, а в целом машиностроения в масштабах страны мы, наверное, далеко не шагнем", - указал Харитонов.

Кандидат в президенты Владислав Даванков совместил приятное с полезным: рабочую поездку с гастротуром. Во время визита в Кабардино-Балкарию оценил местные достопримечательности и побывал на центральном рынке Нальчика. Отведал местных угощений и заявил, что такой продукцией нужно накормить всю страну.

А кандидат на главный пост в стране от ЛДПР Леонид Слуцкий посетил могилу репортера Бориса Максудова, который с фронта не вернулся. Журналист погиб в ноябре прошлого года на съемках репортажа в Запорожской области. Его имя теперь носит основанная либерал-демократами школа юного военкора.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, проголосовать за своего президента граждане нашей страны смогут и за рубежом. Сегодня МИД предупредил релокантов с антироссийской позицией об ответственности за провокации. В нашем внешнеполитическом ведомстве заявили, что осведомлены о подготовке мероприятий русофобского толка.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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