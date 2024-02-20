Киллер расстрелял мужчину на глазах у детей в Петербурге

Пострадал персональный водитель одного из питерских адвокатов
В Петербурге у школы на Выборгском шоссе киллер сделала несколько выстрелов в спину мужчине, который привез в школу детей. Об этом сообщила "Фонтанка".
Отмечается, что потерпевший получил ранения, но выжил. Позднее выяснилось, что стреляли в уроженца Узбекистана, который работал водителем.
По одной из версий, стрелявший перепутал водителя с отцом детей - петербургским адвокатом. По счастливой случайности, пули не задели детей. На месте ЧП работает полиция. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Потерпевший сейчас в больнице. Его состояние крайне тяжелое - пуля вошла в затылок. За его жизнь борются врачи.