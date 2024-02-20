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Киллер расстрелял мужчину на глазах у детей в Петербурге

18:07
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Пострадал персональный водитель одного из питерских адвокатов

В Петербурге у школы на Выборгском шоссе киллер сделала несколько выстрелов в спину мужчине, который привез в школу детей. Об этом сообщила "Фонтанка".

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Отмечается, что потерпевший получил ранения, но выжил. Позднее выяснилось, что стреляли в уроженца Узбекистана, который работал водителем. 

По одной из версий, стрелявший перепутал водителя с отцом детей - петербургским адвокатом. По счастливой случайности, пули не задели детей. На месте ЧП работает полиция. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Потерпевший сейчас в больнице. Его состояние крайне тяжелое - пуля вошла в затылок. За его жизнь борются врачи. 

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