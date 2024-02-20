Мишустин выделил одну из главных задач властей в социальной сфере

Граждане должны получать помощь максимально быстро

В России зарегистрирована новая тест-система для новорожденных. Она способна выявить около 2,5 тысячь наследственных заболеваний в первые дни жизни. О прорывных проектах отечественной системы здравоохранения рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Он провел стратегическую сессию, посвященную социально-экономическому развитию.

Также среди передовых разработок - продукты тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов. Сейчас они проходят клинические исследования.

За последние несколько лет в стране появились специальные лаборатории, которые в течении суток реагируют на угрозы распространения опасных инфекций. А 40 тестов позволяют в течение часа диагностировать такие недуги, как корь, грипп, туберкулез или другие опасные вирусы. И оперативно начать лечение.

Также обсудили цифровизацию в медицине и социальную сферу. Одна из главных задач - сделать так, чтобы граждане получали помощь государства максимально быстро.

"Этот подход мы системно внедряем в рамках проекта "Социальное казначейство". Сейчас 42 меры поддержки назначаются только на основании заявления или даже без него, то есть проактивно. В прошлом году почти 23 миллиона человек получили различные выплаты именно в таком формате. Среди них - выплаты инвалидам, единого пособия беременным женщинам, семьям с детьми, маткапитал и многие другие. Через портал Госуслуг граждан с их согласия информируют о положенных им льготах. Например, при рождении ребенка либо при достижении пенсионного возраста. Подобные механизмы мы будем развивать", - отметил премьер.

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