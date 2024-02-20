Туристы рассказали о новом вирусе в Таиланде

С неизвестным заболеванием столкнулись отдыхающие на Пхукете

Новый вирус начал захватывать отдыхающих на Пхукете в Таиланде. Об этом рассказали туристы, сообщает телеграм-канал Shot. У заболевших несколько недель держится температура и присутствует сильный кашель.

При этом люди отмечают, что ни отхаркивающие, ни противовирусные средства не помогают.

Местные врачи затрудняются с диагнозом. Кто-то говорит, что это грипп, а кто-то называет это бактериальной инфекцией. При этом температура достаточно долго держится около 39 градусов.

Таиланд всегда был одним из самых популярных мест зимнего отдыха для российских туристов. В этом году россияне выбирали горнолыжные курорты этой страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"