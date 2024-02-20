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Туристы рассказали о новом вирусе в Таиланде

19:21
  • вторник
  • 20 февраля 2024

С неизвестным заболеванием столкнулись отдыхающие на Пхукете

Новый вирус начал захватывать отдыхающих на Пхукете в Таиланде. Об этом рассказали туристы, сообщает телеграм-канал Shot. У заболевших несколько недель держится температура и присутствует сильный кашель. 

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При этом люди отмечают, что ни отхаркивающие, ни противовирусные средства не помогают.

Местные врачи затрудняются с диагнозом. Кто-то говорит, что это грипп, а кто-то называет это бактериальной инфекцией. При этом температура достаточно долго держится около 39 градусов. 

Таиланд всегда был одним из самых популярных мест зимнего отдыха для российских туристов. В этом году россияне выбирали горнолыжные курорты этой страны. 

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