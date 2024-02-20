Путин: Это время России

Страна качественно меняется изнутри

Владимир Путин во вторник в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" заявил, что Россия сегодня переживает особое время, а новизна его в том, что необходимо вывести страну на другой уровень развития.

Как добавил президент, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.

"Это время России", - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что попытки изоляции России провалились, у нее становится все больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей.

Также российский лидер сообщил, что его послание Федеральному собранию 29 февраля будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, передает ТАСС.

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