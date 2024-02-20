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Путин: Это время России

18:33
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Страна качественно меняется изнутри

Владимир Путин во вторник в ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" заявил, что Россия сегодня переживает особое время, а новизна его в том, что необходимо вывести страну на другой уровень развития.

Как добавил президент, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.

"Это время России", - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что попытки изоляции России провалились, у нее становится все больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей.

Также российский лидер сообщил, что его послание Федеральному собранию 29 февраля будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, передает ТАСС.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени"
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