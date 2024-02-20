Путин заявил о нехватке 2,5 млн человек на рынке труда

Президент положительно отнесся к предложению упростить иностранцам въезд в Россию

России на рынке труда не хватает 2,5 миллиона человек. А безработных в стране всего 460 тысяч. Об этом заявил Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что необходимо решать вопросы трудовой миграции. В том числе приглашать иностранных специалистов.

По мнению президента, миграционные службы надо переориентировать, чтобы в Россию приезжали иностранцы с высоким интеллектом и квалификацией. Кроме того, они должны разделять культурные ценности нашей страны. И на этом основании им можно упростить въезд.

Путин добавил, что необходимо добиваться, чтобы иностранные специалисты учили русский язык. И, конечно, они должны соблюдать законы России.

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