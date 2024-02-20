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Путин заслушал доклад Шойгу о взятии Авдеевки

18:50
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Операция войдет в учебники

Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, пишет ТАСС.

Глава Минобороны сообщил, что Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях.

Вместе с тем министр уточнил, что наступательные действия после освобождения города продолжаются на запад, освобождены 72 квадратных километра. Противник оставил в Авдеевке много раненых, брошено много оружия.

Операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны, добавил Шойгу.

Путин отметил, что ему докладывали о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки. По словам президента, командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда.

Как обратил внимание Шойгу, укрепрайон с подземными линиями в Авдеевке создавался девять лет, слом сопротивления ВСУ здесь - это успех.

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