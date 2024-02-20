Шойгу: Россия знала о летнем контрнаступлении ВСУ еще в начале 2023 года

Украинцы пытались прорваться к Азовскому морю

Российская разведка знала о летнем контрнаступлении ВСУ еще в начале 2023 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе интервью главному редактору ТАСС.

По словам министра, украинцы рвались к Азовскому морю.

Единственное, что не удалось точно установить – это направления ударов. Поэтому пришлось выстраивать линию обороны вдоль всего фронта, добавил Шойгу. В итоге тактика оказалась успешной. Контрнаступление ВСУ, как известно, провалилось.

Во время контрнаступления Киев потерял 166 тысяч военных убитыми и ранеными. Кроме того, у ВСУ были потери техники, в том числе 800 танков.

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