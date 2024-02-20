ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу: Россия знала о летнем контрнаступлении ВСУ еще в начале 2023 года

19:35
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Украинцы пытались прорваться к Азовскому морю

Российская разведка знала о летнем контрнаступлении ВСУ еще в начале 2023 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе интервью главному редактору ТАСС.

Путин заслушал доклад Шойгу о взятии Авдеевки
Шойгу потребовал доработать "Искандер" и "Кинжал"

По словам министра, украинцы рвались к Азовскому морю. 

Единственное, что не удалось точно установить – это направления ударов. Поэтому пришлось выстраивать линию обороны вдоль всего фронта, добавил Шойгу. В итоге тактика оказалась успешной. Контрнаступление ВСУ, как известно, провалилось. 

Во время контрнаступления Киев потерял 166 тысяч военных убитыми и ранеными. Кроме того, у ВСУ были потери техники, в том числе 800 танков.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.