Синоптики предположили, что лето в России будет максимально жарким

На температуру будет влиять эффект Эль-Ниньо

Лето 2024 года может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишут "Известия".

Журналисты указывают, что погоду на планете последние годы определяет такое явление, как Эль-Ниньо. Это изменение температуры в центральной части Тихого океана.

По мнению метеорологов это и причина основных природных катаклизмов на планете, и изменения климата. При этом. по предварительным прогнозам, города и мегаполисы в Центральной России могут этим летом изнывать от жары. В Москве, Калуге, Твери столбики термометра могут подниматься до +35 градусов. Так же рекорды ожидаются на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке.

Лето прошлого года было самым жарким на планете. Все три месяца температура поверхности мирового океана держалась на самом высоком уровне.

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