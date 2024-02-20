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Синоптики предположили, что лето в России будет максимально жарким

20:39
  • вторник
  • 20 февраля 2024

На температуру будет влиять эффект Эль-Ниньо

Лето 2024 года может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишут "Известия".

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Журналисты указывают, что погоду на планете последние годы определяет такое явление, как Эль-Ниньо. Это изменение температуры в центральной части Тихого океана. 

По мнению метеорологов это и причина основных природных катаклизмов на планете, и изменения климата. При этом. по предварительным прогнозам, города и мегаполисы в Центральной России могут этим летом изнывать от жары. В Москве, Калуге, Твери столбики термометра могут подниматься до +35 градусов. Так же рекорды ожидаются на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке. 

Лето прошлого года было самым жарким на планете. Все три месяца температура поверхности мирового океана держалась на самом высоком уровне. 

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