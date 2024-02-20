Украинские части откатываются на запад от Авдеевки

Отступление идет под постоянным огнем российских артиллерии и авиации

Словно в бессильной злобе ВСУ при помощи американских РСЗО HIMARS нанесли удар по Донецку. На Университетской улице от осколков погибла женщина. Несколько человек ранены. Воронка осталась на тротуаре и в самом центре города напротив городской администрации. То, что здесь никто не погиб, не иначе как чудом назвать нельзя. Менее чем в десяти метрах - остановка общественного транспорта, на которой людей не было. Автобус только отошел.

Объяснения этому бессмысленному удару с использованием дорогостоящих дальнобойных "Хаймарсов" нет. Просто от отчаяния. Что потеряли тысячи своих солдат и важный логистический центр Авдеевку. Мирных жителей, несмотря на бои, в городе осталось немало. В основном это старики, которым некуда было уезжать, или те, кто отказался эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Сейчас эти люди уже спокойно выходят на улицу и вполне охотно общаются с российскими солдатами.

Петру Журавлеву летом исполнится 70. Еще в 2014 году, когда на Украине началась гражданская война, отказался уезжать из Авдеевки. А вот жена, забрав сына, перебралась в Киев. Дочка с внучкой - в ДНР, потом в Москву. Вот так Майдан разбил, казалось бы, крепкую семью. Когда началась СВО, Петр вновь отказал украинским солдатам в эвакуации. Когда пришли российские солдаты и предложили перебраться в Донецк, даже не раздумывал.

На лицах украинских солдат - тоже улыбки. Они хоть и в плену, но живы. Тел погибших украинских солдат на городских улицах очень много. Вот один из брошенных опорных пунктов ВСУ возле железнодорожного вокзала. Здесь все было оборудовано для длительного пребывания. Генератор, аккумуляторы, морозильник с продуктами, склад боеприпасов - мины, патроны, выстрелы для гранатометов из США и Чехии. Сухпайки прямиком из Канады. Аналогичные опорные пункты были разбросаны по всему городу.

"Опорник был серьезный. Тут здания еще с царских времен. Не то что сталинских, советских, а именно царских времен. То есть стены толстые, метровые. Отступать они не намеревались поначалу. Но наши-то мужики - ребята достойные. Продавливали их оборону. Противник, боясь окружения, взятия в кольцо, отступал. Они бежали на железную дорогу. Также наши соседи, наши товарищи вели штурм по правому флангу. И тем самым мы их прижимали, брали в круговое. В основном они бежали. Оставляли по одному, по два. Кто-то сдавался в плен, кто-то был уничтожен", - рассказал военнослужащий штурмового подразделения группировки войск "Центр".

Украинские части откатываются на запад от Авдеевки. Отступление идет под постоянным огнем российских артиллерии и авиации. Сообщается, что окраины Часова Яра западнее Артемовска - уже под огневым контролем наших подразделений. Возле Марьинки российская армия вошла в населенный пункт Победа. ВСУ пытались было контратаковать. Бросили в бой три "Леопарда". Один наши сожгли. Два отступили.

Рассказывая о своей жизни, Петр Журавлев даже не ожидал, что произойдет прямо во время съемок. Внучка Наташа первым делом спросила - будет ли дедушка жить с ними? Петр ответил - конечно. Дарья и Наташа переехали из Москвы в Макеевку недавно. С отцом связи не было. И вот такое счастье. Петр Журавлев сдержал данное им слово - выжить. Обещал, правда, еще и правнуков поняньчить. Все впереди.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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