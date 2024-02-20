Собянин: Более 8,5 тыс. учителей получили выплату за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Столичные власти продолжат поощрять педагогов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что столичные власти продолжат поощрять учителей за успешную подготовку к Единому государственному экзамену.

"Выплату уже получили больше 8,5 тысячи педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ по соответствующему предмету", - отметил глава города.

Как добавил Собянин, свыше 37% от общего числа столичных выпускников сдали ЕГЭ по трем предметам на высокие баллы в прошлом учебном году.

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