Шойгу заявил, что Россия не размещает ядерное оружие в космосе

И не собирается это делать в будущем

У России нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время доклада Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страна никогда этого не делала и не планирует делать в будущем. А все работы в космосе аналогичны таким же у других стран.

Владимир Путин выразил недоумение - почему Запад вообще решил поднять эту тему. Он указал на то, что деятельность России в космосе абсолютно прозрачна.

Напомним, ранее американские СМИ писали, что угроза нацбезопасности США, о которой вдруг активно заговорили в Вашингтоне, может быть связана с решением России разместить в космосе ядерное оружие. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это очередной уловкой Белого дома.

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