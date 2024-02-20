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ТАСС: Запад потребовал от Киева список целей на территории России

21:13
  • вторник
  • 20 февраля 2024

А также обоснование необходимости ударов по этим объектам

Запад потребовал от Украины некий список целей на территории России, которые должны быть поражены. А также обоснование ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. 

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Указывается также, что это попытки увязать поставки ракет повышенной дальности с целесообразностью и эффективностью их использования. 

По словам собеседника агентства, это требование доказывает прямую вовлеченность стран НАТО в противостояние России и Украины. 

Об этом же сообщает и неназванный источник агентства РИА Новости. Он добавляет, что поставки вооружений - это прямое участие в конфликте, так как понятно, что ракеты высокой дальности будут применяться по мирным гражданам. 

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