ТАСС: Запад потребовал от Киева список целей на территории России

А также обоснование необходимости ударов по этим объектам

Запад потребовал от Украины некий список целей на территории России, которые должны быть поражены. А также обоснование ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Указывается также, что это попытки увязать поставки ракет повышенной дальности с целесообразностью и эффективностью их использования.

По словам собеседника агентства, это требование доказывает прямую вовлеченность стран НАТО в противостояние России и Украины.

Об этом же сообщает и неназванный источник агентства РИА Новости. Он добавляет, что поставки вооружений - это прямое участие в конфликте, так как понятно, что ракеты высокой дальности будут применяться по мирным гражданам.

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