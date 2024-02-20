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Путин рассказал, какими хотел бы видеть современные школы

21:41
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Учебным заведениям требуется не перекраска стен

Во время ремонта в школах нельзя ограничиваться только перекраской стен. Необходимо делать из них современные образовательные учреждения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по капремонту школ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В видеоконференции приняли участие представители 16 образовательных учреждений, которые уже капитально отремонтированы.

Всего до конца 2026 года в порядок приведут более 7 тысяч зданий. Больше половины из них расположены в сельской местности. Условия обучения должны улучшиться для 3,3 миллиона детей. 

Путин также акцентировал внимание на том, что в каждой школе долен появится высокоскоростной интернет. Это сделает образовательный процесс проще, а информацию доступнее. 

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