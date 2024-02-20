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Путину подарили бушлат

22:31
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Президенту провели экскурсию по "Квартире российских брендов"

На форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" работает выставка под названием "Квартира российских брендов", где представлена продукция победителей конкурса "Знай наших". Это около 80 производств из 27 регионов страны.

По квартире во вторник провели экскурсию для президента. Владимиру Путину показали мобильные павильоны общепита, так называемую растущую детскую кровать, российскую одежду с ручной вышивкой, натуральную косметику. А еще - экологически чистое детское питание, которое президент даже решил попробовать.

В завершении главе государства подарили теплый - для 50-гардусных морозов - бушлат. Конечно же, российского производства.

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