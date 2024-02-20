Байден заявил, что его не интересует, кто будет соперником на выборах

Он готов соперничать и с Трампом, и с Хейли

Действующий президент США Джо Байден заявил. что ему безразличен соперник на предстоящих выборах. Он совершенно не беспокоится о том, кто выйдет на президентскую гонку - Дональд Трамп или Никки Хейли. Об этом американский лидер заявил во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста.

Тем временем у республиканцев продолжаются праймериз. Через неделю они должны пройти в родном для Хейли штате - Южной Каролине. Однако избиратели не благоволят к Никки. Трамп опережает ее, по данным опроса, на 23 процентных пункта.

Выборы президента США назначены на 5 ноября. Байден заявил о своем желании второй раз занять президентский пост в мае прошлого года.

Трамп объявил об участии в гонке в ноябре 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"