Западные издания пугают жителей

Кто ты, русский шпион? Какая у тебя ушанка? Как ведёшь ты свою подрывную деятельность? Королевский институт объединенных служб, что в Британии, делится своими тревогами: Европу накрыла новая русская шпионская сеть. Нелегалы, работающие на Москву, проникают в европейские министерства и частные компании. И даже в Европарламент!

Авторитетный журнал "Экономист" пугает европейцев: русские шпионы - везде. И стали более опасными, чем когда-либо. Особенно интересны рассуждения о судьбе Германии. Она вызывает озабоченность не потому, что страна лишилась российского газа, на котором держалось её экономическое лидерство. И не потому, что выворачивает карманы немцев в надежде удержать на плаву Зеленского. Нет. Русские шпионы виноваты.

Шумное дело Скрипалей, которых никто так и не увидел, Британия раскручивала весь 2018 год. Русские шпионы Петров и Боширов спокойно разгуливали по Соединённому Королевству с мощнейшим нервно-паралитическим веществом "Новичок", да так и улизнули. Прямых доказательств не сыскали. В пропагандистском лексиконе осталось выражение "хайли-лайкли".

Эти истории напоминают середину 1980-х. На излёте "холодной войны" американцы сняли фильм "Красный рассвет". НАТО распалось, русская армия захватывает Америку. Спасают страну юные американские партизаны. Дичь, которую смотреть без смеха невозможно. Но как мало поменялось со времён "холодной войны". Всё те же дикие русские. "Блумберг" пугает аудиторию тем, что, затеяв украинский проект, США вынуждены отступить, а союзники Киева остаются один на один с грозной Россией.

Пока европейцы остались один-на-один со своими фермерами, которые блокируют границы и магистрали. В качестве оружия используют навоз. Чешский премьер уже обвинил аграриев в том, что они "работают на Кремль".

А на подходе ещё "русский агент" Дональд Трамп. Не доказано, что русские привели его в Белый дом в 2017-м. Но если обещает закончить войну на Украине за сутки - разве не русский агент? Тут и сам себя почувствуешь русским шпионом. Даже если в действительности всё не так, как на самом деле.

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