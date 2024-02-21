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Ищенко: Авдеевка нанесла удар по моральному духу всего украинского общества

08:48
  • среда
  • 21 февраля 2024

Украинцы увидели, как их армия побежала

ВСУ выбиты из Авдеевки, шансы Киева получить помощь от США выглядят призрачно, а европейские политики, обещая поддержку Украине, теряют электорат. Чего в этой ситуации ждать от режима Зеленского? И насколько еще у него хватит сил затягивать конфликт?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко.

"Сейчас российские Вооруженные силы продолжают давление по всей линии фронта. Авдеевка – далеко не последний случай. Авдеевка нанесла серьезный удар по моральному духу всего украинского общества. Потому что они увидели, как их армия побежала", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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