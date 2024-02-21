Патрушев доложил Путину о поставке зерна в беднейшие страны Африки

Распоряжение было дано Владимиром Путиным

Россия завершила поставку пшеницы в Африку в качестве гуманитарной помощи. Об этом накануне поздно вечером на встрече в Кремле Владимиру Путину доложил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По поручению главы государства зерно направили в шесть беднейших стран континента - Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Эритрею, Сомали и в Центрально-Африканскую республику.

Распоряжение о безвозмездных поставках пшеницы было дано Владимиром Путиным в июле прошлого года на саммите "Россия-Африка".

"Столь масштабная гуманитарная акция нашей страной, на самом деле, осуществлялась впервые. В итоге на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна", -рассказал Патрушев.

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