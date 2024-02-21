Названы новые герои СВО

Данными поделилось Минобороны

Информация о новых подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Старшина Кирилл Морозкин, прикрывая российские позиции с воздуха, обнаружил вражеский беспилотник и огнем из стрелкового оружия поразил цель. Дрон ВСУ потерял управление и упал в поле. Атака украинских боевиков на наше подразделение была предотвращена.

Рядовой Денис Кузнецов во время боевого дежурства с помощью антидронового ружья подавил сигнал управления БПЛА противника, который вел фото- и видеосъемку фортификационных сооружений. Это позволило сохранить жизни наших бойцов, устанавливающих минно-заградительные поля.

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