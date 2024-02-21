Начальник Генштаба ВС России посетил командный пункт группировки "Центр"

Об этом рассказали в Минобороны

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Об этом в среду, 21 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство, Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции.

Наряду с награждением особо отличившихся генерал подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о дальнейших действиях на авдеевском направлении, сообщает ТАСС.

Вечером 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу представил президенту и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доклад об освобождении российскими военными Авдеевки. Глава Минобороны уточнил, что наступательные действия после освобождения города продолжаются на запад, освобождены 72 квадратных километра. Также Шойгу подчеркнул, что эта операция войдет в учебники.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что "в ближайшие две недели мы увидим еще более серьезное продвижение россиян, и такие города, как Часов Яр и другие, могут вскоре пасть". После этого, как полагает эксперт, "Украина тогда уже перейдет в отступление по всему фронту".

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