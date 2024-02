Карлсон рассказал о слежке спецслужб США перед интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы Соединенных Штатов.

Как заявил журналист в интервью Blaze, подготовка интервью проходила на протяжении примерно двух лет. При этом российская сторона, согласившись на интервью, предупредила, что если новость о предстоящем общении утечет куда-либо, мероприятие отменят.

Мне позвонил журналист The New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они (спецслужбы США) сделали это опять, они слили это The New York Times, чтобы сорвать интервью.