Карлсон рассказал о слежке спецслужб США перед интервью с Путиным

Белый дом пытался сорвать интервью, уверяет журналист

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы Соединенных Штатов.

Как заявил журналист в интервью Blaze, подготовка интервью проходила на протяжении примерно двух лет. При этом российская сторона, согласившись на интервью, предупредила, что если новость о предстоящем общении утечет куда-либо, мероприятие отменят.

Мне позвонил журналист The New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они (спецслужбы США) сделали это опять, они слили это The New York Times, чтобы сорвать интервью.

Ранее Такер Карлсон уже сообщал о попытках Белого дома сорвать интервью и звучащих с Запада угрозах в его адрес. Комментируя это, спикер Кремля Дмитрий Песков выразил убежденность в том, что Карлсон не нуждается в защите со стороны России и может сам постоять за себя.

В Совете ЕС заверили, что Брюссель не обсуждает введение санкций против Карлсона за его интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркивал, что угрозы санкций в адрес журналиста из-за интервью с Путиным немыслимы.

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