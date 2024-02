Крупнейшие банки Китая отказались принимать платежи из России

Отказы объясняют "внутренней политикой компании"

Три из четырех крупнейших китайских банков прекратили принимать платежи из России. Организации Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China ввели ограничения еще в январе, сообщил гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

Как пишут "Известия", с начала года эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей. Уточняется, что они прекратили работу с российскими кредитными организациями, которые находятся под санкциями.

Эксперты и источники издания отмечают, что ведущие банки даже из так называемых дружественных стран воздерживаются от открытия счетов российским клиентам. Как пояснил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" Александр Линников, китайские и ближневосточные кредитные организации боятся попасть под вторичные санкции США за взаимодействие с российскими подсанкционными банками и компаниями.

При этом отмечается, что в России много финансовых организаций, которые не попали под санкции. В отношении этих банков подобных проблем не наблюдается - они до сих пор проводят расчеты с Китаем.

