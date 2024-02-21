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Трамп напомнил американцам, кто победил Наполеона и Гитлера

08:50
  • среда
  • 21 февраля 2024

Экс-президент США назвал российскую армию "военной машиной"

Россия за свою историю одержала немало побед, в том числе над крупнейшими европейскими противниками, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Американский политик похвалил российских военных за доблесть в боях за освобождение городов от украинских националистов.

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Миллиардер и бывший президент выступал перед своими сторонниками в Южной Каролине. В своей речи они отметил, что Украина противостоит военной машине России. И напомнил Киеву, что эта машина победила Наполеона и Гитлера.

Трамп высказался против предоставления военной помощи Украине. Политик поклялся: если его выберут президентом на ноябрьских выборах, то он остановит украинский конфликт. В то же время, союзникам США в Европе надо увеличить расходы на оборону, заявил Трамп в эфире Fox News.

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