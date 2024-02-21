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При отступлении из Авдеевки пропала почти тысяча бойцов ВСУ

08:59
  • среда
  • 21 февраля 2024

Об этом пишут американские СМИ

Около тысячи бойцов Вооруженных сил Украины пропали без вести во время отступления из Авдеевки (ДНР). Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Post.

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Как уточняет газета со ссылкой на двух бойцов ВСУ, от 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести.

Эта катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск, подчеркивает NYT.

После отхода ВСУ из Авдеевки бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что "в ближайшие две недели мы увидим еще более серьезное продвижение россиян, и такие города, как Часов Яр и другие, могут вскоре пасть". После этого, как полагает эксперт, "Украина тогда уже перейдет в отступление по всему фронту".

Тем не менее, Вашингтон считает мудрым шагом решение украинских властей отвести армию из Авдеевки ради сохранения людей. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, украинские военные были вынуждены оставить город, поскольку "практически остались без боеприпасов, включая артиллерийские снаряды".

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