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Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией 1990 года

09:19
  • среда
  • 21 февраля 2024

Этот документ известен как договор "Два плюс четыре"

Руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году.

Речь идет о документе, известном также как договор "Два плюс четыре". Его подписали представители ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США в Москве 12 сентября 1990 года.

Свои претензии к этому договору Гемпель объяснил тем, что он "фактически не реализуется и подлежит денонсации". В частности, "так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами".

По утверждению главы крымских немцев, высказанную им позицию разделяют все представители общины, сообщает РИА Новости.

Ранее германский министр обороны Борис Писториус заявил, что не может предсказать, произойдет ли нападение России на территорию НАТО и когда, однако "это может произойти в течение от пяти до восьми лет".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у России в настоящее время нет диалога и контактов с ФРГ на правительственном уровне — прежние каналы связи разрушены.

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