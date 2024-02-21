Собянин: Ресурсному центру "Мосволонтер" исполнилось 10 лет

Работа волонтёров охватывает 12 разных направлений

Ресурсному центру "Мосволонтёр", который объединяет более миллиона 220 тысяч неравнодушных москвичей, исполнилось десять лет. Его вклад в развитие города просто невозможно переоценить.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, работа волонтёров охватывает 12 самых разных направлений. Они участвуют в проведении общественных и спортивных мероприятий, помогают нуждающимся, ведут поиск потерявшихся людей, заботятся о животных в приютах.

Участники движения устраивают майские шествия "Бессмертного полка", без них не обходятся сотни крупнейших общественных и спортивных мероприятий. Таких как Чемпионат мира по футболу 2018 года или выставка "Россия" на ВДНХ. Неоценима помощь добровольцев в пандемию. А с начала спецоперации они отправили в Донбасс более тысячи 300 тонн гуманитарных грузов.

В октябре прошлого года в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место": в Восточном и Южном административных округах. На данный момент в волонтерском движении столицы участвуют свыше одного миллиона активных и неравнодушных людей всех возрастов.

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