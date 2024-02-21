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В МИД России заявили о вымирании Украины

09:25
  • среда
  • 21 февраля 2024

За десять лет страна превратилась в нищенку

Бесконечный политический хаос, правовой нигилизм и разгул ультранационализма – так охарактеризовали ситуацию на Украине в МИД России. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Михаила Галузина, за десять лет после евромайдана страна превратилась из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию.

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Дипломат отметил: многие на Украине надеялись, что упущенное удастся наверстать в короткие сроки за счет активных и глубинных реформ. Однако чуда не случилось: страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику.

На Украине вместо обещанного благоденствия наступил масштабный системный кризис. Его о многом спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь США, подчеркнул замминистра в интервью РИА Новости.

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