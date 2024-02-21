Герасимов наградил освободивших Авдеевку героев

Разминированные улицы военные очищают от брошенной неонацистами бронетехники

Российский героям, освободившим Авдеевку, вручил государственные награды начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он посетил командный пункт группировки "Центр" в зоне СВО, поблагодарил военных за доблесть и также заслушал доклады. Наши бойцы продолжают помогать жителям Авдеевки, делятся всем необходимым. А местные в ответ подсказывают, где враг установил мины. Найдено множество образцов натовской техники. А в опорных пунктах и блиндажах - свастика и другие нацистские символы.

Мирных жителей – тех, кто не уехал, в Авдеевке осталось всего 900 человек. В домах - ни воды, ни электричества. Еще несколько дней назад не было главного – мира. Теперь все поменяется, успокаивают бойцы, и отдают женщинам свои сухпайки.

Бабушки, однажды пережившие ужасы фашизма, узнав, что бандеровцев изгнали, на радостях крестятся. Мужчины помогают военным найти оставленные боевиками фугасы. Разминированные улицы военные очищают от брошенной неонацистами бронетехники.

Бывшие укрепрайоны ВСУ завалены телами националистов. Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ликвидации почти 2,5 тысяч боевиков. Сегодня, очевидно, эти цифры еще вырастут. С мест сообщают – во время бегства без вести пропали как минимум тысяча бандеровцев и наемников.

Эти кадры – как раз иллюстрация к докладу Шойгу Путину о массированных и точечных ударах. Авианалетов не выдержали даже заглублённые бункеры. С двухметровыми стенами и перекрытиями.

А вот захваченный командный пункт ВСУ. На стенах - свастики гитлеровских зондеркоманд СС. Рисунки лучше всего отражают идеологию современной Украины. И в них же ответ на вопрос - с кем на самом деле воюет Россия.

Отличившихся бойцов – тех, кто штурмовал подземелья и водружал над Авдеевкой российские флаги - начальник генштаба Валерий Герасимов прибыл наградить лично. Героям приколол на камуфляжи медали "За Отвагу" и ордена "Мужества". С офицерами обсудил планы дальнейшего наступления.

Сегодня флаги России и Минобороны подняты и над Крынками. Еще один плацдарм ВСУ на Днепре полностью перешел под контроль наших бойцов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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