Вину возлагают на Вашингтон

Бои без правил посреди улицы устроили сотрудники военкомата с потенциальными призывниками. В это раз охотники за головами потерпели поражение и тут же отправились вылавливать новых солдат ВСУ.

После сдачи Авдеевки мясники ВСУ требует новую порцию свежего мяса. С принятием нового закона о мобилизации методы поиска солдат могут стать еще более жесткими. По крайней мере, предложения, с которыми выступают в Верховной Раде, звучат все более драконовские. Депутаты планируют рассмотреть проект уже на этой неделе. Ведь времени на рассуждения нет. Глава киевского режима сегодня даже решил собрать парламентскую коалицию – впервые с начала СВО. На Банковой ищут оправдания своему позорному отступлению из Авдеевки. Потери украинской армии не разглашают, как и то, что это было совсем не отступление, а настоящее бегство.

В Украинском МИДе, как это принято, виноватых в своем провале уже нашли. Обвинили хозяина в Вашингтоне, мол, не дал вовремя денег. Американский Конгресс все никак не одобрит выделение Киеву 60 миллиардов долларов.

"Причина, по которой украинским солдатам приходится жертвовать собой и умирать, заключается в том, что кто-то все еще что-то обсуждает. Запомните - каждый день дебатов в одном месте - означает еще одну смерть в другом", - заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Впрочем, Украине, видимо, неизвестно, что миллиардами долларов войну не выиграть. У Запада большие проблемы с наращиванием военного потенциала. У Европы с этим все еще хуже. Так что у Госдепа и Пентагона для Украины волшебного пакета помощи нет.

"Мы не сможем предоставлять эти критически значимые пакеты помощи - Украине придется делать выбор, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры им посылают", - говорит Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона.

США готовы, кажется, на все, чтобы нанести России стратегическое поражение, делая вид, что это Москва развязала вражду с коллективным западом. Глава российского МИДа в интервью бразильской газете "Глобо" дает совет европейским странам, которые решат наладить отношения с Россией:

"Вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами. Им и решать, что делать с этим выбором. Учитывая настрой Брюсселя нанести нам "стратегическое поражение", говорить о перспективах восстановления отношений не приходится. Если государства Европы откажутся от русофобского курса, выдвинут реалистичные идеи о новых принципах отношений, мы их изучим. Определяться будем, исходя из наших национальных интересов".

Прогнозировать, когда это случится и случится ли – рано. Хотя попытки так или иначе некоторые политики и даже журналисты сделают. Впрочем, тут же становятся названы кремлевскими пропагандистами. За американским политобозревателем Такером Карлсоном, решившим взять интервью у Владимира Путина, несколько лет шла слежка. А после того, как он все-таки побывал в Москве, на него обрушилась волна гнева от ведущих зарубежных политиков. Об одном разговоре с таким ярым ненавистником Кремля Такер рассказывает в своем интервью.

В том же интервью Карлсон заявляет, что вся американская помощь для Киева - это что ни на есть настоящая операция по отмыванию денег. Этого в Госдепе США и не скрывают.

"Мы продолжим диалог с Конгрессом и дадим им понять, что финансирование Киева - это интересы нацбезопасности США. Когда речь идет о нашей помощи Украине, 90% этих денег фактически тратится здесь, в США. Это выгодно американскому производству", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США.

За все это из своих карманов платят европейцы. Но Белый дом готовит новый удар - очередной пакет санкций... уже к пятнице. А в это время в Греции проходят масштабные митинги из-за скачка цен на газ и электричество. В Польше фермеры ведут свою войну с Украиной.

Дешевое зерно соседей стоит поперек горла у местных аграриев, которые на помощь зовут не свое правительство, а российского президента. Это фото разлетелось по мировым соцсетям. На одном из тракторов, участвующих в протесте, прикрепили баннер с призывом к Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем".

Впрочем, эта история в демократичной стране закончилась довольно банально, как это обычно бывает в их райском европейском саду. Скандальный баннер польские полицейские заставили снять, а хозяина уже допрашивают.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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