Предатель угнал вертолёт Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область

Полиция Испании подтвердила газете "Нью Йорк Таймс" смерть летчика Максима Кузьминова. Того самого, который в августе прошлого года угнал российский военный вертолет на Украину и обрек на гибель двоих своих сослуживцев. По данным американского издания, правоохранители, знакомые с делом, сообщили, что тело с многочисленными огнестрельными ранениями, найденное на прошлой неделе в провинции Аликанте, действительно принадлежит российскому перебежчику.

Предатель России Максим Кузьминов получил дюжину пулевых ранений, после которых по телу еще проехала машина. Автомобиль позже найдут сожжённым в соседнем городе.

Сначала в сообщениях местных СМИ были несостыковки. Сообщалось о смерти 33-летнего украинца, тогда как Кузьминову было 28 – испанская полиция якобы обнаружила на месте преступления поддельные документы. Дело засекретили и сообщили, что подробности произошедшего расскажут представители "другой стороны".

Первыми ликвидацию бывшего российского пилота подтвердили в ГУР Украины. Что довольно иронично, ведь именно они дали гарантию безопасности Кузьминову.

Глава СНБО Украины Арсен Данилов заявил, что бывшему дезертиру предлагали остаться в Киеве, где он якобы был бы в безопасности, но тот отказался. Кузьминов на Украине раздал множество интервью. Вот он, сменив военную форму на джинсовый костюм, прогуливается вдоль сгоревших российских танков. А это уже пресс-конференция. Предатель в футболке с трезубцем. Но переводчик с украинского всё-таки нужен.

Помимо машины и ничего не подозревающего экипажа, Кузьминов доставил украинской стороне разведданные.

Предатель вышел на представителей вражеской разведки и угнал вертолёт Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область. С ним находились ещё два члена экипажа, которые не поддерживали планы Кузьминова и, по утверждениям украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления. По другим данным – дезертир расправился с ними сам.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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