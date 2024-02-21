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Полиция Испании подтвердила смерть пилота-перебежчика Кузьминова

12:01
  • среда
  • 21 февраля 2024

Предатель угнал вертолёт Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область

Полиция Испании подтвердила газете "Нью Йорк Таймс" смерть летчика Максима Кузьминова. Того самого, который в августе прошлого года угнал российский военный вертолет на Украину и обрек на гибель двоих своих сослуживцев. По данным американского издания, правоохранители, знакомые с делом, сообщили, что тело с многочисленными огнестрельными ранениями, найденное на прошлой неделе в провинции Аликанте, действительно принадлежит российскому перебежчику.

Предатель России Максим Кузьминов получил дюжину пулевых ранений, после которых по телу еще проехала машина. Автомобиль позже найдут сожжённым в соседнем городе.

Сначала в сообщениях местных СМИ были несостыковки. Сообщалось о смерти 33-летнего украинца, тогда как Кузьминову было 28 – испанская полиция якобы обнаружила на месте преступления поддельные документы. Дело засекретили и сообщили, что подробности произошедшего расскажут представители "другой стороны".

Первыми ликвидацию бывшего российского пилота подтвердили в ГУР Украины. Что довольно иронично, ведь именно они дали гарантию безопасности Кузьминову.

Глава СНБО Украины Арсен Данилов заявил, что бывшему дезертиру предлагали остаться в Киеве, где он якобы был бы в безопасности, но тот отказался. Кузьминов на Украине раздал множество интервью. Вот он, сменив военную форму на джинсовый костюм, прогуливается вдоль сгоревших российских танков. А это уже пресс-конференция. Предатель в футболке с трезубцем. Но переводчик с украинского всё-таки нужен. 

Помимо машины и ничего не подозревающего экипажа, Кузьминов доставил украинской стороне разведданные.

Предатель вышел на представителей вражеской разведки и угнал вертолёт Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область. С ним находились ещё два члена экипажа, которые не поддерживали планы Кузьминова и, по утверждениям украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления. По другим данным – дезертир расправился с ними сам.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Полиция Испании
Полиция Испании
Сгоревший автомобиль Максима Кузьминова
Сгоревший автомобиль Максима Кузьминова
Максим Кузьминов
Максим Кузьминов
Полиция Испании на месте убийства Максима Кузьминова
Полиция Испании на месте убийства Максима Кузьминова
Вертолет Ми-8 пилота-перебежчика Максима Кузьминова
Вертолет Ми-8 пилота-перебежчика Максима Кузьминова
Максим Кузьминов
Максим Кузьминов
Полиция Испании на месте убийства Максима Кузьминова
Полиция Испании на месте убийства Максима Кузьминова
Вертолет Ми-8 пилота-перебежчика Максима Кузьминова
Вертолет Ми-8 пилота-перебежчика Максима Кузьминова
Полиция Испании
Полиция Испании
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