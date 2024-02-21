Кандидаты на пост президента продолжают активно работать в регионах

До начала выборов - не так много времени

Кандидаты на пост президента России и их доверенные лица продолжают активно работать в регионах страны. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко сегодня в Иркутске посетила детскую областную больницу. Она ознакомилась с ходом строительных работ в отделении кардиохирургии, которое планируют открыть уже 1 марта. Также на этапе возведения находится отделение рентген-эндоваскулярных методов лечения и исследований. По словам Лысенко, возможности обновленной больницы будут сравнимы с лучшими флагманскими медцентрами страны.

"Гордость я чувствую за коллег. За те команды, которые здесь сформировались. За то будущее, которое есть. Знаете, это уже неправильно называть больницей. Это будет, я думаю, всероссийский центр компетенций, детской хирургии, детского здоровья и, безусловно, эту историю нужно развивать именно в таком формате и все для этого есть на сегодня", - отметила Лысенко.

А вот кандидат на пост президента от КПРФ Николай Харитонов вместе с Геннадием Зюгановым сегодня посетил тренировку молодёжной спортивной команды партии по футзалу. Она является пятикратным чемпионом России в этом виде спорта.

"Я сам с малых лет - образ жизни спорт, физкультура - могу только сказать, что в 19 лет я бежал 50 км на спартакиаде в Красноярске, посвящённой 100-летию рождения Владимира Ильича Ленина. И тогда занял я 11 место. В 71-м году - уже первенство области Новосибирской было - 3 место. Ну, по тем временам время было 2 часа 58 минут. Постоянно болею, переживаю за футбол, за команду КПРФ", - заявил Харитонов.

Напомним, до начала выборов - не так много времени. Уже 25 февраля стартует досрочное голосование. И чуть меньше месяца остаётся до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта.

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