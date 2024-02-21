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ЦБ отозвал лицензию у "Киви банка"

09:39
  • среда
  • 21 февраля 2024

Организация нарушала законодательство о банковской деятельности

Банк России в среду, 21 февраля, информирует об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "Киви банка". Кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России.

Отзыву лицензии предшествовали иные меры воздействия, включая ограничения на осуществление отдельных операций.

Однако "Киви банк" не положил конец нарушениям, в том числе "систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Киви банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты могут претендовать на возмещение своих средств в рамках программы страхования вкладов, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Россия тем временем продолжает работать над обеспечением независимости в финансовой сфере. После отключения ряда российских банков от международной системы SWIFT Центробанк занялся созданием собственной Системы передачи финансовых сообщений. К ней уже подключены 557 банков и компаний, в числе которых — 159 нерезидентов из 20 стран.

На этом фоне российский бизнес пожаловался на ограничение операций со стороны банков ОАЭ. Они из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физическим лицам счета.

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