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США назвали союзникам сроки запуска Россией ядерного оружия в космос

10:00
  • среда
  • 21 февраля 2024

Никаких доказательств своих утверждения Вашингтон не приводит

Американские власти довели до сведения союзников, что Россия может разместить ядерное оружие уже в 2024 году. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали информированные источники.
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По словам собеседников агентства Bloomberg, речь может идти про "ядерное оружие или макет боеголовки". Источники этой информации не названы, какие-либо подтверждения таких утверждений не приводятся.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что у России нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе — наша страна никогда этого не делала и не планирует делать в будущем, а все проводимые Россией работы в космосе аналогичны таким же проектам других государств. 

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя звучащие из Вашингтона в адрес Москвы обвинения в планах размещения ядерного оружия в космосе, заявил, что США занимаются злонамеренным сочинительством, приписывая России некие действия и намерения.

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