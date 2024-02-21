США назвали союзникам сроки запуска Россией ядерного оружия в космос

Никаких доказательств своих утверждения Вашингтон не приводит

Американские власти довели до сведения союзников, что Россия может разместить ядерное оружие уже в 2024 году. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали информированные источники.

По словам собеседников агентства Bloomberg, речь может идти про "ядерное оружие или макет боеголовки". Источники этой информации не названы, какие-либо подтверждения таких утверждений не приводятся.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что у России нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе — наша страна никогда этого не делала и не планирует делать в будущем, а все проводимые Россией работы в космосе аналогичны таким же проектам других государств.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя звучащие из Вашингтона в адрес Москвы обвинения в планах размещения ядерного оружия в космосе, заявил, что США занимаются злонамеренным сочинительством, приписывая России некие действия и намерения.

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