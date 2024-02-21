ФСБ вскрыла деятельность британских шпионов в Херсонской области

Они работают под прикрытием правительственной организации

Британская разведка работает на территории Херсонской области. Прикрытие шпионов – правительственная организация "Британский совет", которая действует в интересах киевского режима, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ЦОС уточнили, что британская правительственная организация British Council осуществляла разведывательную деятельность через подконтрольные ей организации. Сейчас российские спецслужбы проверяют деятельность организации в Херсонской области. Также устанавливаются лица, с ней сотрудничающие.

По данным ФСБ, под влияние "Британского совета" попал, в частности, житель поселка Новая Маячка Сергей Чебукин. Гражданин России ранее разделял ультранационалистические взгляды. Однако россиянин вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, он обратился к правоохранителям, передает ТАСС.

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